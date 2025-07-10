Théâtre Le spectacle qui écoute enfin la parole des enfants Le Volcan Le Havre

Théâtre Le spectacle qui écoute enfin la parole des enfants

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre Seine-Maritime

Lola Giouse Cie Division de la Joie

Et si nous prenions vraiment le temps d’écouter ce que les enfants pensent ? Un homme et une femme sur leur 31 présentent en grande pompe le déroulé de la soirée à laquelle nous sommes conviés. Il est prévu que la jeune fille à leurs côtés s’exprime, initiative à applaudir dans un monde divisé qui hiérarchise la parole. Mais ce faisant, les deux adultes ne lui laissent jamais la possibilité de parler et s’étalent à n’en plus finir. Alors pour leur faire les pieds, l’enfant se tait quand son tour arrive enfin. Esprit de contradiction ? Ce qui se joue là est bien plus que ça et la suite réserve un sacré renversement de situation. Lola Giouse a créé ce spectacle déroutant à hauteur d’enfant. Avec facétie, elle donne voix à cette citoyenne en herbe qui s’en donne à cœur joie pour se livrer comme jamais. En s’emparant de cette tribune, la petite renverse la donne habituelle, dénonce l’hypocrisie des adultes et… nous cloue le bec, littéralement.

Dans le cadre du festival Déviations

À partir de 8 ans Durée 1h

