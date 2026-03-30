Théâtre Le Sud en Hériatge Salle des fêtes Loupiac

Théâtre Le Sud en Hériatge

Salle des fêtes 3 Route de l’Église Loupiac Gironde

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Venez assister à la 1ère représentation de notre nouvelle pièce, 100% inédite.

Venez faire un petit voyage en Corse et partager avec nous des moments de rire, d’émotion mais aussi de belles surprises.

Pièce coécrite par Leena Dupiol et Guillaume Sebastiani.

Spectacle à partir de 10 ans et réservation conseillée. .

Salle des fêtes 3 Route de l’Église Loupiac 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 20 98 87 labotteducap@gmail.com

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English : Théâtre Le Sud en Hériatge

L’événement Théâtre Le Sud en Hériatge Loupiac a été mis à jour le 2026-03-25 par La Gironde du Sud