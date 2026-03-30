Théâtre Le Sud en Hériatge Salle des fêtes Loupiac
Théâtre Le Sud en Hériatge Salle des fêtes Loupiac samedi 18 avril 2026.
Théâtre Le Sud en Hériatge
Salle des fêtes 3 Route de l’Église Loupiac Gironde
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Venez assister à la 1ère représentation de notre nouvelle pièce, 100% inédite.
Venez faire un petit voyage en Corse et partager avec nous des moments de rire, d’émotion mais aussi de belles surprises.
Pièce coécrite par Leena Dupiol et Guillaume Sebastiani.
Spectacle à partir de 10 ans et réservation conseillée. .
Salle des fêtes 3 Route de l’Église Loupiac 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 20 98 87 labotteducap@gmail.com
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English : Théâtre Le Sud en Hériatge
L’événement Théâtre Le Sud en Hériatge Loupiac a été mis à jour le 2026-03-25 par La Gironde du Sud
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