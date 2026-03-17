Théâtre Le Suicidé Liverdun

Théâtre Le Suicidé

1 rue de Quimper Liverdun Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-12 15:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Par la Compagnie du Héron, d’après le livre de Nicolaï Erdman (1916), mise en scène Baptiste Pierron.

Comédie sociale absurde.

Semione est au chômage. Alors qu’une dispute éclate dans la sphère conjugale, ce dernier fait une menace au suicide. En l’air, sans même vraiment y croire. Seulement, tout le monde va l’en persuader. Semione doit donc mourir, pour les autres… Cette comédie donne la parole à ceux qui ne produisent pas. Dans une société qui exige du rendement, exister sans fonction devient une faute. La pièce pousse le principe à l’absurde, un homme sans valeur est le billet gagnant d’une loterie sociale désespérée. Malgré tout, Semione qui rêve d’être musicien, dit non à tout cela et oui à la vie, même à la vie minuscule.

La Cie du Héron démontre avec brio et humour dans Le Suicidé qu’il ne reste qu’une chose qu’on ne peut confisquer le droit de s’appartenir. Il ne faut jamais parler au nom de ceux qui souffrent si on les empêche de parler eux-mêmes .

Dimanche 12 avril à 15h au Centre Bianchi (2 allée de Bretagne)

Tarifs 10 € 5 € (demandeurs d’emploi, étudiants, 12/16 ans, PMR et accompagnants) gratuit pour les moins de 12 ans réservations oma.liverdun@gmail.comTout public

5 .

1 rue de Quimper Liverdun 54460 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 24 46 76

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English :

By Compagnie du Héron, based on the book by Nicolaï Erdman (1916), directed by Baptiste Pierron.

Absurd social comedy.

Semione is unemployed. When an argument breaks out in the marital sphere, he threatens suicide. In the air, without even really believing it. But everyone is going to persuade him. So Semione must die, for others? This comedy gives a voice to those who don’t produce. In a society that demands performance, to exist without a function becomes a fault. The play pushes the principle to the absurd: a worthless man is the winning ticket in a desperate social lottery. In spite of everything, Semione, who dreams of being a musician, says no to all this and yes to life, even tiny life.

In Le Suicidé , Cie du Héron brilliantly and humorously demonstrates that there is only one thing left that cannot be confiscated: the right to belong. We must never speak for those who suffer if we prevent them from speaking for themselves .

Sunday, April 12, 3pm at Centre Bianchi (2 allée de Bretagne)

Prices: 10 ? 5 ? (jobseekers, students, 12/16 year-olds, PRM and accompanying adults) ? free for children under 12 ? reservations: oma.liverdun@gmail.com

L’événement Théâtre Le Suicidé Liverdun a été mis à jour le 2026-03-17 par TOURISME BASSIN de POMPEY