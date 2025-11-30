Théâtre Le syndrome de l’écossais Esquibien Audierne

Théâtre Le syndrome de l’écossais

Esquibien 1 rue Henri Sergent Audierne Finistère

Début : 2026-02-01 15:30:00

fin : 2026-02-01

2026-02-01

PAR LA TROUPE POULLAN SUR SCÈNE

Une pièce de Isabelle Le Nouvel

C’est la confrontation de deux couples que tout oppose. Bruno écrivain réputé, intellectuel de gauche porté sur l’alcool et Florence son épouse maîtresse de maison. Alex chef d’entreprise, réactionnaire, imbu de sa personne et Sophie son épouse, soeur de Florence, femme soumise aspirant à une vie plus humaine. Le mélange alcool-médicaments provoque une série de quiproquos et de situations ubuesques et hilarantes.

Billetterie en vente dans le bureau de l’Office de Tourisme d’Audierne et par téléphone. .

