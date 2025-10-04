Théâtre « Le syndrome de l’écossais » Pont-Croix
Théâtre « Le syndrome de l’écossais » Pont-Croix samedi 4 octobre 2025.
Théâtre « Le syndrome de l’écossais »
Espace Culturel Bolloré Pont-Croix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 20:00:00
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
Le comité de jumelage Cap-sizun Pointe du Raz organise une pièce de théâtre avec la troupe POULLAN SCENE. « Le syndrome de l’écossais »
Espace Culturel Bolloré à Pont-Croix, samedi 4 octobre 2025 à 20h.
Vente de billets samedi 27 septembre 2025 de 10h30 à 12h30 au Super de Pont-Croix. .
Espace Culturel Bolloré Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne +33 6 08 18 30 68
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Théâtre « Le syndrome de l’écossais » Pont-Croix a été mis à jour le 2025-09-10 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz