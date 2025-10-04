Théâtre « Le syndrome de l’écossais » Pont-Croix

Espace Culturel Bolloré Pont-Croix

2025-10-04 20:00:00

Le comité de jumelage Cap-sizun Pointe du Raz organise une pièce de théâtre avec la troupe POULLAN SCENE. « Le syndrome de l’écossais »

Espace Culturel Bolloré à Pont-Croix, samedi 4 octobre 2025 à 20h.

Vente de billets samedi 27 septembre 2025 de 10h30 à 12h30 au Super de Pont-Croix. .

Espace Culturel Bolloré Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne +33 6 08 18 30 68

