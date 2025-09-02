Théâtre Le système Ribadier Théâtre des Jacobins Dinan

Théâtre Le système Ribadier

Théâtre des Jacobins 2 Rue Sainte-Claire Dinan Côtes-d’Armor

Début : 2026-04-09 20:30:00

fin : 2026-04-09 22:10:00

2026-04-09

Théâtre Le système Ribadier, de Georges Feydeau

Compagnie Le combat ordinaire

Chaque fois que M. Ribadier veut rejoindre une de ses maîtresses, il abuse de ses dons

d’hypnotiseur. Les yeux dans les yeux, les mains dans les mains, un je t’aime rassurant, et voilà l’épouse endormie par le mari volage… Le ton est vif, les mensonges fusent et les quiproquos s’enchaînent jusqu’à créer un imbroglio quasi indémêlable.

Une machiavélique horlogerie signée Feydeau qui fait étrangement écho aujourd’hui. Assurément hilarant et enjaillant.

Mise en scène Antoine De La Roche

Collaboration artistique Sophie Lequenne

Interprètes Émeline Frémont (Angèle)

Fabrice Gaillard (Savinet, Sophie, Gusman), Antoine Orhon (Thommereux), Rodolphe Poulain (Ribadier)

Scénographie Simon Delétang

Son et musique En cours

Lumières Manuella Mangalo

Costumes Ouria Dahmani

Regard chorégraphique En cours

Administration de production Paul Tison

Dès 15 ans

Billetterie

– En ligne prioritairement, à partir du mercredi 10 septembre à 10h (paiement par carte bancaire) ou

à l’Office de Tourisme de Dinan à compter du mercredi 10 septembre à 10h, puis aux horaires d’ouverture consultables sur le site internet de Dinan-Cap Fréhel Tourisme. (Informations par mail à infos@dinan-capfrehel.com ou par téléphone au 08 25 95 01 22 service 15 cts par appel + prix d’un appel)

– Par téléphone à partir du 15 septembre, muni de votre carte bancaire au 02 96 87 14 27.

– Le soir des spectacles, 30 minutes avant la représentation, sous réserve de places disponibles. .

Théâtre des Jacobins 2 Rue Sainte-Claire Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 14 27

