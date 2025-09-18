Théâtre « Le Tatouage » Café-Théâtre des Ballons Rouges Lamballe-Armor

Théâtre « Le Tatouage »

Café-Théâtre des Ballons Rouges 6 Rue Charles Cartel Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Début : 2026-05-15 20:00:00

2026-05-15

Fred Saunier, un écrivain à succès, s’apprête à déménager pour un nouveau départ . Alors qu’il finit de faire ses cartons, il est interrompu par la visite surprise de Julie Castareli, une enquêtrice de l’OCBC (Office Central de lutte contre le trafic de Biens Culturels). Julie l’interroge sur une mystérieuse œuvre qu’il possède, qui serait celle d’une artiste connue sous le pseudonyme de LESKIM . Peu à peu, Fred se voit impliqué dans une affaire complexe, liée à son passé.

Un face-à-face chargé de tension, mêlant passé, secrets, et enjeux présents.

Auteur Sébastien M’Barek .

Café-Théâtre des Ballons Rouges 6 Rue Charles Cartel Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 22 62 50 60

