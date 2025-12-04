Théâtre Le Technicien Salle des fêtes du Pré-Aubert Montiers-sur-Saulx

Théâtre Le Technicien

Salle des fêtes du Pré-Aubert
Chemin de la Forge
Montiers-sur-Saulx
Meuse

Dimanche 2026-01-25 15:00:00

2026-01-25

Le Technicien , pièce de théâtre d’Eric Assous, interprétée par les comédiens de la Comédie finnoise de Fains-Véel.

Après Panique au Plazza et Oscar , les voilà à nouveau réunis pour vous faire rire avec cette nouvelle pièce !

L’histoire

Après une séparation douloureuse il y a 25 ans, Séverine a choisi de se plonger dans le travail. Elle a créé sa propre maison d’édition, petite, certes, mais qui lui donne pleinement satisfaction. Jusqu’au jour où Jean-Pierre, son ex-mari, ancien banquier d’affaires, se présente dans son bureau. Il est désormais sans le sous et presque SDF. Il est venu lui demander pardon et un emploi.

Entrée libre, participation au chapeau.Tout public

+33 6 80 52 51 98

English :

Le Technicien , a play by Eric Assous, performed by the actors of the Comédie finnoise de Fains-Véel.

After Panique au Plazza and Oscar , they’re back to make you laugh with this new play!

The story:

After a painful separation 25 years ago, Séverine chose to immerse herself in her work. She has set up her own publishing house, which, though small, gives her complete satisfaction. Until the day Jean-Pierre, her ex-husband and former investment banker, turns up in her office. He is now penniless and almost homeless. He has come to ask her forgiveness and for a job.

Free admission, participation by hat.

