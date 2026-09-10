Théâtre – Le théâtre des parfums : Rendez-vous olfactif au Ruban Vert Théâtre Le Ruban Vert Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Théâtre – Le théâtre des parfums : Rendez-vous olfactif au Ruban Vert

Mercredi 14 octobre 2026 de 19h à 20h30.

Mercredi 18 novembre 2026 de 19h à 20h30.

Mercredi 9 décembre 2026 de 19h à 20h30. Théâtre Le Ruban Vert 4 traverse Notre Dame Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-14 19:00:00

fin : 2026-11-18 20:30:00

Date(s) :

2026-10-14 2026-11-18 2026-12-09

Le théâtre du Ruban Vert, met le parfum en scène d’une manière inédite. Isabelle Sadoux et Isabelle Faillard, deux passionnées de mots et de parfums vous embarquent dans un voyage olfactif et littéraire et original.

Autour d’un texte tiré de la littérature ou du théâtre, prétexte à sentir quelques matières premières le ton est donné : les textes et les senteurs se répondent. Puis, chacun est invité à rédiger quelques lignes selon une courte consigne d’écriture inspirée par une odeur, avant de se retrouver autour d’un apéritif final.



Apporter de quoi écrire (carnet, feuille, stylo).



Le 14 octobre : Parfums en scène, les odeurs secrètes du théâtre.

Le 18 novembre : Le Parfum des héroïnes.

Le 9 décembre : Contes et parfums d’hiver.



Isabelle Sadoux Fondatrice de La Voix du Parfum, Isabelle est conférencière, formatrice et journaliste rédactrice. Elle conçoit des animations olfactives, des médiations sensorielles et des projets culturels qui rendent la parfumerie vivante. Son approche allie contenu, récit, expérience olfactive et interaction avec le public : au théâtre du Ruban vert, elle réalise l’alchimie de ses passions : les mots, le parfum, les liens et la création de souvenirs mémorables.



Isabelle Faillard Comédienne et metteur en scène aixoise Isabelle met en scène et joue des pièces depuis 2001. Elle anime des ateliers théâtre avec des publics très variés depuis plus de 20 ans. Conteuse et poétesse elle prête sa voix à de nombreux projets artistiques.

Elle a créé le théâtre du ruban vert en 2010. Sa rencontre avec Isabelle Sadoux lui ouvre une autre façon de raconter des histoires avec les parfums. .

Théâtre Le Ruban Vert 4 traverse Notre Dame Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 60 12 31 89 cierubanvert@hotmail.fr

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English :

The Théâtre du Ruban Vert presents perfume in a unique way. Isabelle Sadoux and Isabelle Faillard, two women passionate about words and perfumes, take you on a unique olfactory and literary journey.

L’événement Théâtre – Le théâtre des parfums : Rendez-vous olfactif au Ruban Vert Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme d’Aix en Provence