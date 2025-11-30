Théâtre Le Tourniquet Salle théâtrale et Culturelle Breuil-Magné

Théâtre Le Tourniquet

Salle théâtrale et Culturelle 5 rue du Stade Breuil-Magné Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Début : 2025-11-30 15:00:00

fin : 2025-11-30 17:00:00

2025-11-30

Réfugiés dans un bunker après une catastrophe planétaire, impossible en tout cas de sortir, Jean et Jacques disposent de quelques boîtes de petits pois mais pas d’un ouvre-boîte.

Salle théâtrale et Culturelle 5 rue du Stade Breuil-Magné 17870 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 43 70 baladins.bm.17870@orange.fr

English : Theatre: Le Tourniquet

Taking refuge in a bunker after a global catastrophe, unable to leave, Jean and Jacques have a few tins of peas but no tin opener.

German : Theater: Le Tourniquet

Jean und Jacques haben sich nach einer globalen Katastrophe in einen Bunker geflüchtet und können ihn auf keinen Fall verlassen. Sie haben ein paar Dosen Erbsen, aber keinen Dosenöffner.

Italiano :

Rifugiati in un bunker dopo un disastro globale e impossibilitati a uscire, Jean e Jacques hanno alcune scatole di piselli ma non un apriscatole.

Espanol :

Refugiados en un búnker tras una catástrofe mundial, e incapaces de salir, Jean y Jacques tienen unas cuantas latas de guisantes, pero no un abrelatas.

