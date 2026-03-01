Théâtre Le Tourniquet place Uettingen Échillais

Théâtre Le Tourniquet

place Uettingen Foyer municipal Échillais Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 15:00:00

fin : 2026-03-29 17:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Le tourniquet c’est une comédie où la confrontation de deux personnalités opposées, un intellectuel imbu de lui-même et un candide toujours prêt à rendre service fait que la tragédie se fait dépasser par la farce…

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place Uettingen Foyer municipal Échillais 17620 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 97 02 66

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English : Theatre: Le Tourniquet

‘The Turnstile’ is a comedy in which the clash between two contrasting personalities a self-important intellectual and a naive soul always ready to help means that farce takes precedence over tragedy…

L’événement Théâtre Le Tourniquet Échillais a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Rochefort Océan