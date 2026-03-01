Théâtre Le Tourniquet place Uettingen Échillais
Théâtre Le Tourniquet place Uettingen Échillais dimanche 29 mars 2026.
Théâtre Le Tourniquet
place Uettingen Foyer municipal Échillais Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 15:00:00
fin : 2026-03-29 17:00:00
Date(s) :
2026-03-29
Le tourniquet c’est une comédie où la confrontation de deux personnalités opposées, un intellectuel imbu de lui-même et un candide toujours prêt à rendre service fait que la tragédie se fait dépasser par la farce…
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place Uettingen Foyer municipal Échillais 17620 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 97 02 66
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English : Theatre: Le Tourniquet
‘The Turnstile’ is a comedy in which the clash between two contrasting personalities a self-important intellectual and a naive soul always ready to help means that farce takes precedence over tragedy…
L’événement Théâtre Le Tourniquet Échillais a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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