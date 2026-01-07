Théâtre Le Tourniquet La Salicorne Saujon

Théâtre Le Tourniquet

La Salicorne 1 route de l’illate Saujon Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 20:30:00

fin : 2026-02-25

Date(s) :

2026-02-25

Soirée théâtre Le Tourniquet le mercredi 25 février 2026 à 20h30 à la Salicorne par la compagnie Le Tréteau des 2 tours, mise en scène Philippe Percot-Têtu et Patricia Petit-Planes.

.

La Salicorne 1 route de l’illate Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 78 53 14 saujoncomedia@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Theater evening Le Tourniquet on Wednesday February 25, 2026 at 8:30 pm at La Salicorne by the company Le Tréteau des 2 tours, directed by Philippe Percot-Têtu and Patricia Petit-Planes.

L’événement Théâtre Le Tourniquet Saujon a été mis à jour le 2026-01-07 par Mairie de Saujon