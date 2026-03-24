Théâtre | Le trésor du Saint-Louis

Salle des fêtes Villefranche-de-Lonchat Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21

fin : 2026-04-21

Date(s) :

2026-04-21

La Compagnie Dryadalis, revient après Le Facteur et Tapis Jaune, avec sa nouvelle comédie Le Trésor du Saint-Louis. L’événement aura lieu le mardi 21 avril à la salle des fêtes de Villefranche-de-Lonchat à 20h. Tarif 12€ pour les adultes et 5€ pour les moins de 12 ans. Il y aura une buvette à la fin de la pièce et une rencontre avec les comédiens. .

Salle des fêtes Villefranche-de-Lonchat 24610 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 54 11 78 reservations.saintlouis@gmail.com

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English : Théâtre | Le trésor du Saint-Louis

L’événement Théâtre | Le trésor du Saint-Louis Villefranche-de-Lonchat a été mis à jour le 2026-03-26 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides