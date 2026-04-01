Fontenay-sur-Loing

Théâtre Le Vallon Agatha Christie

Fontenay-sur-Loing Loiret

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 20:30:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Théâtre Le Vallon Agatha Christie

Du théâtre en ce printemps avec une pièce d’Agatha Christie Le Vallon , quand trois femmes sont amoureuses du même homme, le week-end peut rapidement mal tourner… Sur réservation par téléphone 0 .

Fontenay-sur-Loing 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 55 99 98 01

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English :

Theater: Le Vallon Agatha Christie

L’événement Théâtre Le Vallon Agatha Christie Fontenay-sur-Loing a été mis à jour le 2026-04-08 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS