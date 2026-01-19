Théâtre Le vallon Théâtre municipal Moulins
Théâtre Le vallon Théâtre municipal Moulins samedi 7 février 2026.
Théâtre Le vallon
Théâtre municipal 13 rue Candie Moulins Allier
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 20:00:00
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Un huis clos élégant où les secrets affleurent. Dans une maison anglaise feutrée, tensions, faux-semblants et révélations s’entrelacent jusqu’au dénouement. Un Agatha Christie subtil, porté par une troupe au jeu précis et envoûtant.
.
Théâtre municipal 13 rue Candie Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 44 44 21
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
An elegant, behind-the-scenes story where secrets are revealed. In a hushed English house, tensions, pretenses and revelations intertwine until the denouement. A subtle Agatha Christie, carried by a cast of precise, spellbinding actors.
L’événement Théâtre Le vallon Moulins a été mis à jour le 2026-01-19 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région