Théâtre Le vallon Théâtre municipal Moulins

Théâtre Le vallon

Théâtre municipal 13 rue Candie Moulins Allier

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 20:00:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Un huis clos élégant où les secrets affleurent. Dans une maison anglaise feutrée, tensions, faux-semblants et révélations s’entrelacent jusqu’au dénouement. Un Agatha Christie subtil, porté par une troupe au jeu précis et envoûtant.

.

Théâtre municipal 13 rue Candie Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 44 44 21

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An elegant, behind-the-scenes story where secrets are revealed. In a hushed English house, tensions, pretenses and revelations intertwine until the denouement. A subtle Agatha Christie, carried by a cast of precise, spellbinding actors.

L’événement Théâtre Le vallon Moulins a été mis à jour le 2026-01-19 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région