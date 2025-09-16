Théâtre Le veilleur Théâtre des Charmes Eu

Théâtre Le veilleur Théâtre des Charmes Eu mardi 13 janvier 2026.

Théâtre des Charmes Quartier Morris Eu Seine-Maritime

Début : 2026-01-13 20:00:00

2026-01-13

De 14€ à 9€ Tout public

L'un des pouvoirs du conte est de nous projeter dans un monde « autre » où la lune peut pleurer, où arbres et rivières peuvent parler, où les oiseaux portent des enfants et où les morts peuvent revenir en silence consoler les vivants….

Le veilleur est un voyageur qui ignore le temps et l'espace, explore le monde, récolte des histoires. Il vient les livrer aux plus curieux, pour que dans mille ans encore, des contes venus de Chine et d'Inde, qui ont survécu aux guerres et aux invasions, soient encore murmurés aux oreilles, tantôt au bruit de la poussière de lune qui crépite sur le sol, tantôt à la lueur tremblante d'une allumette.

Dans son cabaret de curiosités, il nous offre une parenthèse poétique qui perce les murailles et révèle le meilleur de nous-mêmes. .

Théâtre des Charmes Quartier Morris Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 29 09 reservation.tdc@gmail.com

