Théâtre « Le Vélo de course »

Café-Théâtre des Ballons Rouges 6 Rue Charles Cartel Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Début : 2026-03-06 20:00:00

fin : 2026-03-06

2026-03-06

Est-ce que faire du vélo rend plus beau ? Est-ce que sucer la roue c’est tromper ? Est-ce qu’un maillot rose c’est viril ? Peut-on gagner le Tour de France en mettant du parmesan dans ses pâtes ? Le cyclisme est-il un sport de droite ou de gauche ? Est-ce qu’un porteur d’eau à le droit de boire ? Un cuissard en peau de chamois fait-il de vous un roi de la montagne ? Est-ce que les chansons d’Hugues Aufray déchaînent les passions des filles ? On a tous une madeleine de Proust, un objet au fond d’une remise que l’on a oublié… Mais un jour, cet objet, retient notre attention. On le regarde, et on se rend compte à quel point il a façonné notre vie. Une histoire drôle et tendre qui parle de la vie, de la famille, de l’amour et même parfois… de vélo.

Auteur-Interprète Julien Sigalas .

Café-Théâtre des Ballons Rouges 6 Rue Charles Cartel Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 22 62 50 60

