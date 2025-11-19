Théâtre Le Vélo de course Théâtre municipal Nevers

Théâtre Le Vélo de course

Théâtre municipal 8 Place des Reines de Pologne Nevers Nièvre

Tarif : 24 – 24 – 24 EUR

Début : 2026-02-21 21:00:00

fin : 2026-02-21 22:30:00

2026-02-21

Une histoire drôle et tendre qui parle de vie, de famille, d’amour… Et parfois même de vélo ! Un parcours de vie retracé grâce à un simple objet.

On a tous une madeleine de Proust, un objet au fond d’une remise que l’on a oublié…

Mais, un jour, cet objet retient notre attention. On le regarde et on se rend compte à quel point il a façonné notre vie.

Une douce comédie pour rêver à en perdre les pédales et dont le but est de répondre à des questions existentielles…

Est-ce que faire du vélo rend plus beau ?

Est-ce que sucer la roue, c’est tromper ?

Est-ce qu’un maillot rose, c’est viril ?

Peut-on gagner le Tour de France en mettant du parmesan dans ses pâtes ?

Le cyclisme est-il un sport de droite ou de gauche ?

Est-ce qu’un porteur d’eau a le droit de boire ?

Un cuissard en peau de chamois fait-il de vous un roi de la montagne ?

Est-ce que les chansons d’Hugues Auffray déchaînent les passions des filles ?

En place pour un moment drôle, nostalgique et tendre !

Tarif 24€.

Rendez vous le Samedi 21 Février à 21h au Théâtre municipal de NEVERS. .

+33 6 51 71 97 71 clb.prod.spectacle@gmail.com

