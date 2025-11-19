Théâtre Le Vélo de course Théâtre municipal Nevers
Une histoire drôle et tendre qui parle de vie, de famille, d’amour… Et parfois même de vélo ! Un parcours de vie retracé grâce à un simple objet.
On a tous une madeleine de Proust, un objet au fond d’une remise que l’on a oublié…
Mais, un jour, cet objet retient notre attention. On le regarde et on se rend compte à quel point il a façonné notre vie.
Une douce comédie pour rêver à en perdre les pédales et dont le but est de répondre à des questions existentielles…
Est-ce que faire du vélo rend plus beau ?
Est-ce que sucer la roue, c’est tromper ?
Est-ce qu’un maillot rose, c’est viril ?
Peut-on gagner le Tour de France en mettant du parmesan dans ses pâtes ?
Le cyclisme est-il un sport de droite ou de gauche ?
Est-ce qu’un porteur d’eau a le droit de boire ?
Un cuissard en peau de chamois fait-il de vous un roi de la montagne ?
Est-ce que les chansons d’Hugues Auffray déchaînent les passions des filles ?
En place pour un moment drôle, nostalgique et tendre !
Rendez vous le Samedi 21 Février à 21h au Théâtre municipal de NEVERS. .
Théâtre municipal 8 Place des Reines de Pologne Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 71 97 71 clb.prod.spectacle@gmail.com
