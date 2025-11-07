Théâtre Le vent des peupliers rue de la Vieille Forme Rochefort

Théâtre Le vent des peupliers

rue de la Vieille Forme La Poudrière Rochefort Charente-Maritime

Début : 2025-11-07 20:30:00

fin : 2025-11-07 22:00:00

2025-11-07

Les Baladins de Breuil-Magné viennent fêter les 30 ans de leurs amis de la troupe de l’Épithé’Atre avec Le vent des peupliers une comédie de Gérald Sibleyras.

rue de la Vieille Forme La Poudrière Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 80 80 53 erwan.amestoy@orange.fr

English : Theatre: The Wind in the Poplars

The Baladins de Breuil-Magné are celebrating the 30th anniversary of their friends from the Épithé’Atre theatre company with ‘Le vent des peupliers’ (The Wind of the Poplars), a comedy by Gérald Sibleyras.

German : Theater: Der Wind der Pappeln

Die Baladins de Breuil-Magné feiern das 30-jährige Jubiläum ihrer Freunde von der Theatergruppe Épithé’Atre mit „Le vent des peupliers“, einer Komödie von Gérald Sibleyras.

Italiano :

Les Baladins de Breuil-Magné festeggiano il 30° anniversario dei loro amici della compagnia Épithé’Atre con Le vent des peupliers , una commedia di Gérald Sibleyras.

Espanol :

Les Baladins de Breuil-Magné celebran el 30 aniversario de sus amigos de la compañía Épithé’Atre con Le vent des peupliers , una comedia de Gérald Sibleyras.

