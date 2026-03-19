Théâtre le vestiaire Thoissey
Théâtre le vestiaire Thoissey samedi 4 avril 2026.
Théâtre le vestiaire
Salle des fêtes Thoissey Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 20:30:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Venez assister à une pièce de Sylvia Bruyant, mise en scène, par Pierre Schindelé et interprétée par la troupe Les Rescapés (Cie amateur): Le Vestiaire.
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Salle des fêtes Thoissey 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 04 02 57
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English :
Come and see a play by Sylvia Bruyant, directed by Pierre Schindelé and performed by the amateur troupe Les Rescapés : Le Vestiaire.
L’événement Théâtre le vestiaire Thoissey a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
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