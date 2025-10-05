Théâtre le vieux qui lisait des romans d’amour Sedan
Théâtre le vieux qui lisait des romans d’amour
MJC Calonne Sedan Ardennes
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2026-01-23
fin : 2026-01-23
2026-01-23
Antonio José Bolivar connaît les profondeurs de la forêt amazonienne et ses habitants, le noble peuple des Shuars. Lorsque les villageois d’El Idilio les accusent à tort du meurtre d’un chasseur blanc, le vieil homme quitte ses romans d’amour seule échappatoire à la barbarie des hommes pour chasser le vrai coupable, une panthère majestueuse… Paru en France en 1992, ce roman de Luis Sepúlveda, est captivant, plein d’humour et de tendresse, nourri de son expérience et de son imprégnation en Guyane française auprès des amérindiens Teko et Wayãpi, Lénaïc Eberlin vous guide sur les traces d’Antonio José Bolivar au cœur de de cette forêt sacrée, victime de la barbarie des hommes et plus que jamais menacée.Billetterie
MJC Calonne Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 27 09 75 resas.calonne@gmail.com
English :
Antonio José Bolivar knows the depths of the Amazon rainforest and its inhabitants, the noble Shuar people. When the villagers of El Idilio falsely accuse them of the murder of a white hunter, the old man leaves his romances the only escape from the barbarity of men to hunt the real culprit, a majestic panther? Published in France in 1992, this novel by Luis Sepúlveda is captivating, full of humor and tenderness. Drawing on his experience and his immersion in French Guiana with the Teko and Wayãpi Amerindians, Lénaïc Eberlin guides you in the footsteps of Antonio José Bolivar to the heart of this sacred forest, victim to the barbarity of mankind and more than ever threatened
German :
Antonio José Bolivar kennt die Tiefen des Amazonas-Regenwaldes und seine Bewohner, das edle Volk der Shuar. Als die Dorfbewohner von El Idilio sie fälschlicherweise des Mordes an einem weißen Jäger beschuldigen, verlässt der alte Mann seine Liebesromane der einzige Ausweg aus der Barbarei der Menschen -, um den wahren Schuldigen, einen majestätischen Panther, zu jagen? Dieser Roman von Luis Sepúlveda, der 1992 in Frankreich erschien, ist fesselnd, humorvoll und zärtlich. Lénaïc Eberlin, der in Französisch-Guayana bei den Indianern der Teko und Wayãpi lebte, führt Sie auf den Spuren von Antonio José Bolivar durch den heiligen Wald, der der Barbarei der Menschen zum Opfer gefallen und mehr denn je bedroht ist.Kartenverkauf
Italiano :
Antonio José Bolivar conosce a fondo la foresta amazzonica e i suoi abitanti, il nobile popolo Shuar. Quando gli abitanti del villaggio di El Idilio lo accusano ingiustamente dell’omicidio di un cacciatore bianco, il vecchio abbandona le sue storie d’amore unica via di fuga dalla barbarie dell’uomo per dare la caccia al vero colpevole, una maestosa pantera? Pubblicato in Francia nel 1992, questo romanzo di Luis Sepúlveda è avvincente, pieno di umorismo e tenerezza. Attingendo alla sua esperienza e alla sua immersione nella Guyana francese con gli amerindi Teko e Wayãpi, Lénaïc Eberlin vi guida sulle orme di Antonio José Bolivar fino al cuore di questa foresta sacra, vittima della barbarie umana e più minacciata che mai
Espanol :
Antonio José Bolívar conoce las profundidades de la selva amazónica y a sus habitantes, el noble pueblo shuar. Cuando los aldeanos de El Idilio les acusan falsamente del asesinato de un cazador blanco, el anciano abandona sus romances -única escapatoria de la barbarie del hombre- para dar caza al verdadero culpable, una majestuosa pantera.. Publicada en Francia en 1992, esta novela de Luis Sepúlveda es cautivadora, llena de humor y ternura. Basándose en su experiencia y su inmersión en la Guayana Francesa con los amerindios teko y wayãpi, Lénaïc Eberlin le guía tras las huellas de Antonio José Bolívar hasta el corazón de esta selva sagrada, víctima de la barbarie humana y más amenazada que nunca
