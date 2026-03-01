Théâtre Le Village Rue de la Mairie Filstroff

Théâtre Le Village

Rue de la Mairie Foyer Culturel Filstroff Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-28 20:30:00

fin : 2026-03-28 23:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Pour sa trente troisième saison, la compagnie théâtrale du Tabouret vous emmène dans une nouvelle aventure avec des personnages hauts en couleur et volontairement antinomiques, dans la plus pure tradition qui est la sienne.

Pour sa première apparition au foyer de Filstroff, la compagnie espère qu’elle parviendra à donner envie à ses habitants de découvrir enfin la vérité sur l’histoire du village !

Une pièce de Pascal Loue et Patrice Bena, avec des dialogues et une mise en scène de Patrice Bena.

Madame le Maire du village de Filstroff reçoit un appel téléphonique un peu mystérieux du Préfet de la Moselle. Elle en parle à sa secrétaire de mairie en lui demandant expressément de ne pas divulguer l’information extraordinaire qu’elle vient de recevoir…cette information, que la première magistrate va dévoiler à la messe du dimanche, va quelque peu bouleverser les habitudes du village et créer un climat tendu entre les habitants, du curé, à l’agriculteur en passant par la psychologue, légèrement dépressive.Tout public

10 .

Rue de la Mairie Foyer Culturel Filstroff 57320 Moselle Grand Est +33 6 16 91 83 96

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English :

For its thirty-third season, the Tabouret theater company takes you on a new adventure with colorful and deliberately antinomic characters, in the purest tradition of its own.

For its first appearance in the Filstroff foyer, the company hopes it will inspire residents to finally discover the truth about the village’s history!

A play by Pascal Loue and Patrice Bena, with dialogue and direction by Patrice Bena.

Madame le Maire of the village of Filstroff receives a rather mysterious phone call from the Prefect of Moselle. She tells her town clerk, expressly asking her not to divulge the extraordinary information she has just received…this information, which the chief magistrate is going to reveal at Sunday mass, is going to upset village habits somewhat and create a tense climate between the inhabitants, from the priest, to the farmer, to the slightly depressed psychologist.

L’événement Théâtre Le Village Filstroff a été mis à jour le 2026-03-23 par TROIS FRONTIERES TOURISME