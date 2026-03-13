Théâtre Le vol de trop l’épopée des vieux zèbres Dunières

Théâtre Le vol de trop

l’épopée des vieux zèbres 35 bis Rue Forestière Dunières Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

20h Le vol de trop à l’épopée des vieux zèbres, l’histoire vraie de 2 altiligériens en vadrouille. Accueil public dès 19h. Entrée gratuite, consommation sur place plat grec, snacking….

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l’épopée des vieux zèbres 35 bis Rue Forestière Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

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English :

20h Le vol de trop à l?épopée des vieux zèbres, the true story of 2 Altiligériens on the road. Public welcome from 7pm. Free admission, on-the-spot consumption: Greek dishes, snacks, etc.

L’événement Théâtre Le vol de trop Dunières a été mis à jour le 2026-03-13 par Haut Pays du Velay Tourisme