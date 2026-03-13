Théâtre Le vol de trop l’épopée des vieux zèbres Dunières
Théâtre Le vol de trop l’épopée des vieux zèbres Dunières samedi 25 avril 2026.
Théâtre Le vol de trop
l’épopée des vieux zèbres 35 bis Rue Forestière Dunières Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
20h Le vol de trop à l’épopée des vieux zèbres, l’histoire vraie de 2 altiligériens en vadrouille. Accueil public dès 19h. Entrée gratuite, consommation sur place plat grec, snacking….
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l’épopée des vieux zèbres 35 bis Rue Forestière Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
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English :
20h Le vol de trop à l?épopée des vieux zèbres, the true story of 2 Altiligériens on the road. Public welcome from 7pm. Free admission, on-the-spot consumption: Greek dishes, snacks, etc.
L’événement Théâtre Le vol de trop Dunières a été mis à jour le 2026-03-13 par Haut Pays du Velay Tourisme