Théâtre Le voleur de culottes Salle des fêtes Challuy

Théâtre Le voleur de culottes

Salle des fêtes 1 Rue du 19 Mars 1962 Challuy Nièvre

25 janvier 2026 15:00:00

16:30:00

2026-01-25

La Compagnie Edolo vous propose une soirée théâtrale avec leur pièce Le voleur de culottes le dimanche 25 janvier à 15h à la salle des fêtes de Challuy.

“Sur la terrasse d’une star de cinéma, un individu vole des culottes appartenant à une jeune actrice. Ce geste insensé va le conduire directement en garde à vue où il sera cuisiné par deux femmes flics. La garde à vue va s’avérer compliquée…”

Les bénéfices iront au Restos du cœur de la Nièvre. Tarif 15€.

Pas de réservation nécessaire. .

Salle des fêtes 1 Rue du 19 Mars 1962 Challuy 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté edolo-theatre@orange.fr

