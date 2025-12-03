Théâtre Le voleur de culottes Salle des fêtes Challuy
Théâtre Le voleur de culottes
Salle des fêtes 1 Rue du 19 Mars 1962 Challuy Nièvre
Début : 2026-01-25 15:00:00
fin : 2026-01-25 16:30:00
2026-01-25
La Compagnie Edolo vous propose une soirée théâtrale avec leur pièce Le voleur de culottes le dimanche 25 janvier à 15h à la salle des fêtes de Challuy.
“Sur la terrasse d’une star de cinéma, un individu vole des culottes appartenant à une jeune actrice. Ce geste insensé va le conduire directement en garde à vue où il sera cuisiné par deux femmes flics. La garde à vue va s’avérer compliquée…”
Les bénéfices iront au Restos du cœur de la Nièvre. Tarif 15€.
Pas de réservation nécessaire. .
edolo-theatre@orange.fr
