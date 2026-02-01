Théâtre Le voleur de culottes Salle Polyvalente Moulins-Engilbert

Théâtre Le voleur de culottes

Salle Polyvalente 2 avenue Perricaudet Moulins-Engilbert Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15 15:30:00

fin : 2026-02-15 18:00:00

Date(s) :

2026-02-15

Théâtre Le voleur de culottes , par la Compagnie Edolo.

Sur la terrasse d’une star de cinéma, un individu vole des culottes appartenant à une jeune actrice. Ce geste insensé va le conduire directement en garde à vue où il sera cuisiné par deux femmes flics. La garde à vue va s’avérer compliquée …

15h30 à la salle polyvalente

Participation libre

Organisé par la Maison de l’Elevage et du Charolais. Contact 06 85 48 61 11 .

Salle Polyvalente 2 avenue Perricaudet Moulins-Engilbert 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 48 61 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre Le voleur de culottes

L’événement Théâtre Le voleur de culottes Moulins-Engilbert a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Rives du Morvan