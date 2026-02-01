Théâtre Le voleur de culottes Salle Polyvalente Moulins-Engilbert
Théâtre Le voleur de culottes Salle Polyvalente Moulins-Engilbert dimanche 15 février 2026.
Salle Polyvalente 2 avenue Perricaudet Moulins-Engilbert Nièvre
Début : 2026-02-15 15:30:00
fin : 2026-02-15 18:00:00
2026-02-15
Théâtre Le voleur de culottes , par la Compagnie Edolo.
Sur la terrasse d’une star de cinéma, un individu vole des culottes appartenant à une jeune actrice. Ce geste insensé va le conduire directement en garde à vue où il sera cuisiné par deux femmes flics. La garde à vue va s’avérer compliquée …
15h30 à la salle polyvalente
Participation libre
Organisé par la Maison de l’Elevage et du Charolais. Contact 06 85 48 61 11 .
Salle Polyvalente 2 avenue Perricaudet Moulins-Engilbert 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 48 61 11
