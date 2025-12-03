Théâtre Le voleur de papillons Rue de la fontaine Baraqueville

Théâtre Le voleur de papillons

2025-12-03

Présenté par la compagnie Des gestes et des formes . Théâtre d’ombres à partir de 3 ans

Une fable marionnettique accompagnée par la musique et le théâtre d’ombres.

Une histoire sur le lien entre un enfant et sa grand-mère. Une histoire de voyage hors des sentiers battus à la recherche des Papillons, ces êtres délicats qui dansent dans le ciel, et que sa grand-mère aimait tant.

Ce spectacle est proposé en partenariat avec le Pays Ségali, le département de l’Aveyron, la Mairie de Baraqueville et l’association GAG. 8 .

Rue de la fontaine Lieu-dit Carcenac Peyralès Baraqueville 12160 Aveyron Occitanie

English :

Presented by the Des gestes et des formes company. Shadow theater for ages 3 and up

German :

Präsentiert von der Kompanie Des gestes et des formes (Gesten und Formen). Schattentheater ab 3 Jahren

Italiano :

Presentato dalla compagnia Des gestes et des formes . Teatro d’ombre dai 3 anni in su

Espanol :

Presentado por la compañía Des gestes et des formes . Teatro de sombras a partir de 3 años

