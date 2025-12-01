Théâtre Le Voyage de la Vénus Noire place de la Liberté Valence
Théâtre Le Voyage de la Vénus Noire place de la Liberté Valence mercredi 10 décembre 2025.
Théâtre Le Voyage de la Vénus Noire
place de la Liberté Théâtre de la Ville Valence Drôme
Tarif : 26 – 26 – 26 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2025-12-10 20:00:00
fin : 2025-12-11 20:00:00
Date(s) :
2025-12-10 2025-12-11
Après Saint Omer, sa première fiction primée du Lion d’argent, du Lion du futur et d’un César, la cinéaste Alice Diop signe sa première mise en scène.
.
place de la Liberté Théâtre de la Ville Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 78 41 70 billetterie@comediedevalence.com
English :
After Saint Omer, her first drama, which won the Silver Lion, the Lion of the Future and a César, filmmaker Alice Diop signs her first directing contract.
German :
Nach Saint Omer, ihrem ersten Spielfilm, der mit dem Silbernen Löwen, dem Löwen der Zukunft und einem César ausgezeichnet wurde, führt die Filmemacherin Alice Diop erstmals Regie.
Italiano :
Dopo Saint Omer, il suo primo lungometraggio, che ha vinto il Leone d’Argento, il Leone del Futuro e un César, Alice Diop sta dirigendo il suo primo film.
Espanol :
Tras Saint Omer, su primer largometraje, galardonado con el León de Plata, el León del Futuro y un César, Alice Diop dirige su primera película.
L’événement Théâtre Le Voyage de la Vénus Noire Valence a été mis à jour le 2025-07-17 par Valence Romans Tourisme