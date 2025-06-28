Théâtre Le voyage de monsieur Perrichon Charleville-Mézières

Théâtre Le voyage de monsieur Perrichon

Théâtre de Charleville-Mézières Place du théâtre Charleville-Mézières Ardennes

Début : 2026-01-28

fin : 2026-01-28

2026-01-28

Un riche commerçant, M. Perrichon, sa femme et leur fille Henriette partent pour la première fois en train vers Chamonix, suivis quel heureux hasard par deux jeunes gens, Daniel et Armand, tous deux intéressés par la main de la demoiselle. Commence alors une lutte aussi bienveillante qu’acharnée pour séduire le père dont la vanité et l’ingratitude si comiques seront mises à l’épreuve lors du voyage enneigé !Piochant à la fois dans le cinéma, la chanson et la mécanique féerique des objets, le spectacle est une bulle insolente de gaieté et d’allégresse. TéléramaDécouvrir les tarifs.

+33 3 24 32 44 56 billetterie.theatre@mairie-charlevillemezieres.fr

English :

A wealthy merchant, Mr. Perrichon, his wife and their daughter Henriette set off for the first time by train to Chamonix, followed what a happy coincidence by two young men, Daniel and Armand, both interested in the young lady?s hand in marriage. And so begins a benevolent but relentless struggle to seduce the father, whose comical vanity and ingratitude are put to the test during the snowy journey! Drawing on cinema, song and the magical mechanics of objects, the show is a cheeky bubble of gaiety and joy. TéléramaDiscover prices.

German :

Der reiche Kaufmann Perrichon, seine Frau und ihre Tochter Henriette fahren zum ersten Mal mit dem Zug nach Chamonix, gefolgt welch glücklicher Zufall von zwei jungen Männern, Daniel und Armand, die beide an der Hand des Mädchens interessiert sind. Es beginnt ein ebenso wohlwollender wie verbissener Kampf, um den Vater zu verführen, dessen so komische Eitelkeit und Undankbarkeit auf der verschneiten Reise auf die Probe gestellt werden!Das Stück, das gleichzeitig aus dem Kino, dem Chanson und der märchenhaften Mechanik der Objekte schöpft, ist eine unverschämte Blase voller Heiterkeit und Fröhlichkeit. TéléramaEntdecken Sie die Preise.

Italiano :

Un ricco commerciante, il signor Perrichon, sua moglie e la loro figlia Henriette partono per la prima volta in treno per Chamonix, seguiti felice coincidenza da due giovani, Daniel e Armand, entrambi interessati alla mano della ragazza. Inizia così una battaglia tanto benevola quanto feroce per sedurre il padre, la cui comica vanità e ingratitudine sarà messa alla prova durante il viaggio innevato! Attingendo al cinema, alla canzone e alla meccanica magica degli oggetti, lo spettacolo è un’insolente bolla di allegria e gioia. TéléramaScopri i prezzi.

Espanol :

Un rico comerciante, el Sr. Perrichon, su esposa y su hija Henriette parten por primera vez en tren hacia Chamonix, seguidos -qué feliz coincidencia- por dos jóvenes, Daniel y Armand, ambos interesados en la mano de la chica. Así comienza una batalla tan benévola como feroz para seducir al padre, cuya cómica vanidad e ingratitud se pondrán a prueba durante el viaje nevado. Apoyándose en el cine, la canción y la mecánica mágica de los objetos, el espectáculo es una insolente burbuja de alegría y regocijo. TéléramaDescubra los precios.

