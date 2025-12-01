Théâtre Le voyage de Monsieur Perrichon Saumur

Théâtre Le voyage de Monsieur Perrichon Saumur mardi 16 décembre 2025.

Place de la Bilange Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 17 EUR

Début : 2025-12-16 20:30:00

fin : 2025-12-16 22:00:00

2025-12-16

Un riche commerçant, M. Perrichon, sa femme et leur fille Henriette partent pour la première fois en train vers Chamonix, suivis quel heureux hasard par deux jeunes gens, Daniel et Armand, tous deux intéressés par la main de la demoiselle. Commence alors, entre les deux hommes, une lutte aussi bienveillante qu’acharnée pour séduire le père dont la vanité et l’ingratitude si comiques seront mises à l’épreuve du voyage. C’est avec bonheur que nous retrouvons après le Cid et Barbe Bleue, la talentueuse compagnie de la metteuse en scène Frédérique Lazarini dans cette comédie très réjouissante d’Eugène Labiche.

En écho aux burlesques américains, mais aussi au cinéma enchanté de Jacques Demy, Frédérique Lazarini s’empare brillamment de la verve de Labiche et embarque les spectateurs dans une épopée rocambolesque qui nous fait vivre une soirée des plus délicieuses.

PRECISIONS HORAIRES

Mardi 16 décembre 2025 de 20h30 à 22h.

Place de la Bilange Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00 contact@saumur.fr

