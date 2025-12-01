[Théâtre] Le voyage d’Ernest Grenier (dès 11 ans) Chapiteau des Saltimbanques Dieppe
[Théâtre] Le voyage d’Ernest Grenier (dès 11 ans) Chapiteau des Saltimbanques Dieppe dimanche 14 décembre 2025.
[Théâtre] Le voyage d’Ernest Grenier (dès 11 ans)
Chapiteau des Saltimbanques / Rue du Dr Jean Mérault Dieppe Seine-Maritime
Début : 2025-12-14 15:00:00
fin : 2025-12-14
2025-12-14
Dimanche 14 à 15h, sous le chapiteau des Saltimbanques de l’Impossible à Neuville-lès-Dieppe, la compagnie Atome Théâtre vous entraîne dans une aventure mêlant steampunk, science-fiction et marionnettes.
Plongez dans la vie d’Ernest Grenier, un scientifique inquiet des conséquences de la révolution industrielle. Grâce à son ami Jules Verne, il embarque dans une étonnante machine pour voyager dans le futur.
Un spectacle poétique, inventif et plein de surprises, idéal pour toute la famille. .
Chapiteau des Saltimbanques / Rue du Dr Jean Mérault Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 82 71 20 contact@maisonjacquesprevert.fr
