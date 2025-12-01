[Théâtre] Le voyage d’Ernest Grenier (dès 11 ans) Chapiteau des Saltimbanques Dieppe

[Théâtre] Le voyage d’Ernest Grenier (dès 11 ans)

Chapiteau des Saltimbanques / Rue du Dr Jean Mérault Dieppe Seine-Maritime

Début : 2025-12-14 15:00:00

fin : 2025-12-14

2025-12-14

Dimanche 14 à 15h, sous le chapiteau des Saltimbanques de l’Impossible à Neuville-lès-Dieppe, la compagnie Atome Théâtre vous entraîne dans une aventure mêlant steampunk, science-fiction et marionnettes.

Plongez dans la vie d’Ernest Grenier, un scientifique inquiet des conséquences de la révolution industrielle. Grâce à son ami Jules Verne, il embarque dans une étonnante machine pour voyager dans le futur.

Un spectacle poétique, inventif et plein de surprises, idéal pour toute la famille. .

