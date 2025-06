THEATRE L’EAU DES COLLINES D’APRÈS MARCEL PAGNOL PAR LE THÉÂTRE POPULAIRE DE LA VALLÉE DE L’HÉRAULT – Gignac 15 juillet 2025 07:00

L’Eau des collines est une histoire terriblement humaine qui traite du mensonge, de l’amour et du pardon.

Pagnol condamne de nombreux vices humains, notamment la cupidité mais aussi la haine et la méfiance envers les étrangers.

Il ne s’agit pas d’un roman provençal, mais d’un roman universel.

Buvette à partir de 19h.

Spectacle à 20h.

Gratuit pour les moins de 12 ans.

Réservation obligatoire à partir du 1er juillet au 06 10 39 09 95. .

Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 6 10 39 09 95

English :

L’Eau des collines is a terribly human story about lies, love and forgiveness.

Pagnol condemns many human vices, notably greed, but also hatred and mistrust of foreigners.

This is not a Provençal novel, but a universal one.

German :

L’Eau des collines ist eine schrecklich menschliche Geschichte, die von Lüge, Liebe und Vergebung handelt.

Pagnol verurteilt viele menschliche Laster, insbesondere die Habgier, aber auch den Hass und das Misstrauen gegenüber Fremden.

Es handelt sich nicht um einen provenzalischen Roman, sondern um einen universellen Roman.

Italiano :

L’Eau des collines è una storia terribilmente umana sulla menzogna, l’amore e il perdono.

Pagnol condanna molti vizi umani, in particolare l’avidità, ma anche l’odio e la diffidenza verso gli stranieri.

Non è un romanzo provenzale, ma universale.

Espanol :

L’Eau des collines es una historia terriblemente humana sobre la mentira, el amor y el perdón.

Pagnol condena muchos vicios humanos, en particular la codicia, pero también el odio y la desconfianza hacia los extranjeros.

No es una novela provenzal, sino universal.

