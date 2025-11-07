Théâtre L’eau des collines Naucelle

Théâtre L’eau des collines Naucelle vendredi 7 novembre 2025.

Théâtre L’eau des collines

Naucelle Aveyron

D’après les romans de Marcel Pagnol, présenté par la compagnie En votre compagnie . A partir de 11 ans

Même quand Jean de Florette et sa famille s’épuisent sous un soleil de plomb pour aller, loin de chez eux, s’approvisionner en eau et tenter de sauver leurs plantations de la sécheresse, tout le village se garde bien de les renseigner sur la source enfouie dans leur propre terrain. Les ressorts du drame vont se tendre à l’arrivée de cette famille de citadins, autour de la possession de l’eau.

Ce spectacle est proposé en partenariat avec la mairie de Naucelle, Pays Ségali Communauté et Département de l’Aveyron. 5 .

Naucelle 12800 Aveyron Occitanie +33 5 65 72 29 19 accueil@cscps.fr

English :

Based on the novels by Marcel Pagnol, presented by the En votre compagnie company. Ages 11 and up

German :

Nach den Romanen von Marcel Pagnol, präsentiert von der Theatergruppe En votre compagnie . Ab 11 Jahren

Italiano :

Tratto dai romanzi di Marcel Pagnol, presentato dalla compagnia En votre compagnie . Da 11 anni in su

Espanol :

Basado en las novelas de Marcel Pagnol, presentado por la compañía En votre compagnie . A partir de 11 años

