THÉÂTRE LEBONCOIN DU FEU Mèze

THÉÂTRE LEBONCOIN DU FEU

Rue Sadi Carnot Mèze Hérault

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Devenez témoin privilégié de transactions absurdes, aussi malaisantes que réjouissantes !

Théâtre par Le Cri DévotDevenez témoin privilégié de transactions absurdes, aussi malaisantes que réjouissantes !Basé sur une expérience vécue, ce spectacle interroge avec humour et suspens notre rapport au mensonge et à la solitude, à l’heure des applications de rencontres.De 2019 à 2024, Camille Daloz va se faire passer pour celui qu’il n’est pas. Où ça ? Sur Leboncoin.Un faux acheteur pour tromper de vrais vendeurs. Un jour, il est un homme. Le lendemain, une femme. Tour à tour pince-sans-rire, vulgaire ou dépressif… tous les profils y passent mais un seul pseudo reste Pomelopop.Qui donc se cache derrière le masque de cet arnaqueur du dimanche ?Voici la véritable enquête d’une sombre histoire de mensonges.Conception, écriture, jeu Camille Dalloz Collaboratrices artistiques Mélanie Besombes et Emmanuelle BertrandCréation lumière Léa Mastrovito |photo ©PomelopopTout public à partir de 12 ans | représentation + soupe offerte .

Rue Sadi Carnot Mèze 34140 Hérault Occitanie +33 4 99 02 22 01

English :

Become a privileged witness to absurd transactions that are as uncomfortable as they are delightful!

German :

Werden Sie zum privilegierten Zeugen absurder Transaktionen, die ebenso unbequem wie erfreulich sind!

Italiano :

Diventate testimoni privilegiati di transazioni assurde, tanto scomode quanto deliziose!

Espanol :

Conviértase en testigo privilegiado de transacciones absurdas tan incómodas como deliciosas

