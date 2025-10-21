Théâtre L’École des Fantômes Comedie La Rochelle La Rochelle

Théâtre L’École des Fantômes Comedie La Rochelle La Rochelle mardi 21 octobre 2025.

Théâtre L’École des Fantômes

Comedie La Rochelle 18 Rue Rambaud La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 16 – 16 – EUR

Début : 2025-10-21

fin : 2025-10-24

2025-10-21

Rejoignez l’école des fantômes pour un cours de monstrologie interactive !

un pestacle jeune public, à partir d e3 ans.

Comedie La Rochelle 18 Rue Rambaud La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 28 78 76

English : Theater L’École des Fantômes

Join the ghost school for an interactive monstrology lesson!

a show for young audiences, ages 3 and up.

German : Theater L’École des Fantômes

Mach mit bei einer interaktiven Monstrologiestunde in der Geisterschule!

ein Theaterstück für junges Publikum, ab 3 Jahren.

Italiano :

Unisciti alla scuola dei fantasmi per una lezione interattiva di ostrologia!

uno spettacolo per un pubblico giovane, dai 3 anni in su.

Espanol : Teatro L’École des Fantômes

Únase a la escuela de fantasmas para una lección interactiva de monstrología

un espectáculo para público infantil, a partir de 3 años.

