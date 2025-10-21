Théâtre L’École des Fantômes Comedie La Rochelle La Rochelle
Théâtre L’École des Fantômes
Comedie La Rochelle 18 Rue Rambaud La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : 16 – 16 – EUR
Début : 2025-10-21
fin : 2025-10-24
2025-10-21
Rejoignez l’école des fantômes pour un cours de monstrologie interactive !
un pestacle jeune public, à partir d e3 ans.
Comedie La Rochelle 18 Rue Rambaud La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 28 78 70
English : Theater L’École des Fantômes
Join the ghost school for an interactive monstrology lesson!
a show for young audiences, ages 3 and up.
German : Theater L’École des Fantômes
Mach mit bei einer interaktiven Monstrologiestunde in der Geisterschule!
ein Theaterstück für junges Publikum, ab 3 Jahren.
Italiano :
Unisciti alla scuola dei fantasmi per una lezione interattiva di ostrologia!
uno spettacolo per un pubblico giovane, dai 3 anni in su.
Espanol : Teatro L’École des Fantômes
Únase a la escuela de fantasmas para una lección interactiva de monstrología
un espectáculo para público infantil, a partir de 3 años.
