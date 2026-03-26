Théâtre L’école des maris Maison d’Elsa Jarny

Théâtre L’école des maris

Maison d’Elsa 16a avenue du Général Patton Jarny Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-04-02 20:00:00

fin : 2026-04-02

Date(s) :

2026-04-02

Représentation théâtrale L’école des maris

Réservations recommandéesTout public

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Maison d’Elsa 16a avenue du Général Patton Jarny 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 33 28 67 communication@jarnisy.fr

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English :

L’école des maris play

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L’événement Théâtre L’école des maris Jarny a été mis à jour le 2026-03-26 par MILTOL