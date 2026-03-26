Théâtre L’école des maris Maison d’Elsa Jarny
Théâtre L’école des maris Maison d’Elsa Jarny jeudi 2 avril 2026.
Théâtre L’école des maris
Maison d’Elsa 16a avenue du Général Patton Jarny Meurthe-et-Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-04-02 20:00:00
fin : 2026-04-02
Date(s) :
2026-04-02
Représentation théâtrale L’école des maris
Réservations recommandéesTout public
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Maison d’Elsa 16a avenue du Général Patton Jarny 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 33 28 67 communication@jarnisy.fr
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L’école des maris play
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L’événement Théâtre L’école des maris Jarny a été mis à jour le 2026-03-26 par MILTOL
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