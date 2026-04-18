Théâtre L’école du mensonge

47 Rue Général de Gaulle Rombach-le-Franc Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-18 20:00:00

fin : 2026-04-18 23:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Les Félé’stat célèbrent leurs 20 ans avec un florilège de pièces de Sacha Guitry ! Rendez-vous le samedi 18 avril à 20h à Rombach-le-Franc (salle Raymond Hestin). Entrée libre avec participation, soirée conviviale avec entracte et buvette. Réservation conseillée.

Les Félé’stat vous proposent, pour fêter leurs 20 ans avec vous, un florilège de pièces de Sacha Guitry !

La tournée débute à Rombach-le-Franc, salle Raymond Hestin le samedi 18 avril à 20h.

L’entrée est libre avec chapeau.

La soirée durera environ 3 heures avec une entracte et une buvette. Vous pouvez réserver en appelant, laissant un message ou un texto (nom, date et nombre de personnes) au 06-64-37-40-34 ou message facebook/messenger ! .

47 Rue Général de Gaulle Rombach-le-Franc 68660 Haut-Rhin Grand Est +33 6 64 37 40 34

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English :

Les Félé?stat celebrate their 20th anniversary with a selection of plays by Sacha Guitry! Rendezvous on Saturday, April 18 at 8pm in Rombach-le-Franc (salle Raymond Hestin). Admission free with participation, convivial evening with intermission and refreshments. Reservations recommended.

L’événement Théâtre L’école du mensonge Rombach-le-Franc a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de tourisme du Val d’Argent