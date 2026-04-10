Théâtre : Lecture Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris

Extraits du livre « Anatomie d’un suicide » d’Alice Birch

Avec la participation des classes de Théâtre de Stéphanie Farison

Dans le cadre du Festival POC ! Portes Ouvertes sur la Création. Le conservatoire Gabriel Fauré vous invite à une soirée lecture.

Le jeudi 16 avril 2026

de 19h00 à 19h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-16T22:00:00+02:00

fin : 2026-04-16T22:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-16T19:00:00+02:00_2026-04-16T19:30:00+02:00

Bibliothèque Mohammed Arkoun 74 rue Mouffetard 75005 Paris

+33146339798 conservatoire5@paris.fr



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