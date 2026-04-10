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Théâtre : Lecture Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris

Théâtre : Lecture Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris

Théâtre : Lecture Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris jeudi 16 avril 2026.

Lieu : Bibliothèque Mohammed Arkoun

Adresse : 74 rue Mouffetard

Ville : 75005 Paris

Département : Paris

Début : jeudi 16 avril 2026

Fin : jeudi 16 avril 2026

Extraits du livre « Anatomie d’un suicide » d’Alice Birch

Avec la participation des classes de Théâtre de Stéphanie Farison

Dans le cadre du Festival POC ! Portes Ouvertes sur la Création. Le conservatoire Gabriel Fauré vous invite à une soirée lecture.
Le jeudi 16 avril 2026
de 19h00 à 19h30
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-16T22:00:00+02:00
fin : 2026-04-16T22:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-16T19:00:00+02:00_2026-04-16T19:30:00+02:00

Bibliothèque Mohammed Arkoun 74 rue Mouffetard  75005 Paris
+33146339798 conservatoire5@paris.fr


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