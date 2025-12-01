Théâtre Lecture du CID Salle communale La Grande-Fosse

Théâtre Lecture du CID

Salle communale 14 Le centre La Grande-Fosse Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-12-13 20:30:00

fin : 2025-12-13 22:30:00

Date(s) :

2025-12-13

La Grande Fosse Café vous présente la Lecture du CID de Pierre Corneille. Un spectacle de Jospeh SCHMITTBEL.Tout public

0 .

Salle communale 14 Le centre La Grande-Fosse 88490 Vosges Grand Est contact@grandefossecafe.fr

English :

La Grande Fosse Café presents a reading of Pierre Corneille’s CID. A show by Jospeh SCHMITTBEL.

L’événement Théâtre Lecture du CID La Grande-Fosse a été mis à jour le 2025-11-29 par OT SAINT DIE DES VOSGES