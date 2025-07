THÉÂTRE LECTURE Salle des fêtes Mont Lozère et Goulet

Salle des fêtes Le Bleymard Mont Lozère et Goulet Lozère

Le foyer rural du Bleymard organise une soirée théâtre lecture « Si les châtaigniers pouvaient parler… » inspiré des textes de Gilbert Léautier par Manon Bilhaut & Nicolas Michel. Collation offerte après le spectacle.

Tarif 7€/adulte et 5€/enfant de de 12 ans

Inscription 06 64 26 10 48 ou sur internet https://www.helloasso.com/…/evenements/spectacle-contes

English :

The Foyer Rural in Le Bleymard organizes an evening of theater and reading: « Si les châtaigniers pouvaient parler… » inspired by texts by Gilbert Léautier by Manon Bilhaut & Nicolas Michel. Snack offered after the show.

Price: 7/adult and 5/child under 12 years old

Registration: 06 64 26 10 48 or online: https://www.helloasso.com/…/evenements/spectacle-contes

German :

Der Foyer rural von Bleymard organisiert einen Abend mit Lesetheater: « Wenn die Kastanienbäume sprechen könnten… », inspiriert von den Texten von Gilbert Léautier, von Manon Bilhaut & Nicolas Michel. Nach der Vorstellung wird ein Imbiss angeboten.

Tarif: 7?/Erwachsener und 5?/Kind unter 12 Jahren

Anmeldung: 06 64 26 10 48 oder im Internet: https://www.helloasso.com/…/evenements/spectacle-contes

Italiano :

Il Foyer Rural di Le Bleymard organizza una serata di teatro e lettura: « Si les châtaigniers pouvaient parler… » ispirata a testi di Gilbert Léautier, a cura di Manon Bilhaut & Nicolas Michel. Merenda offerta dopo lo spettacolo.

Prezzo: 7 euro per gli adulti e 5 euro per i bambini sotto i 12 anni

Iscrizioni: 06 64 26 10 48 o online su https://www.helloasso.com/…/evenements/spectacle-contes

Espanol :

El Foyer Rural de Le Bleymard organiza una velada de teatro y lectura: « Si les châtaigniers pouvaient parler… » inspirada en textos de Gilbert Léautier por Manon Bilhaut & Nicolas Michel. Merienda ofrecida después del espectáculo.

Precio: 7 euros para adultos y 5 euros para menores de 12 años

Inscripción: 06 64 26 10 48 o en línea en https://www.helloasso.com/…/evenements/spectacle-contes

