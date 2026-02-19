Théâtre l’Emmerdante Foyer Rural Bénesse-Maremne
Théâtre l’Emmerdante Foyer Rural Bénesse-Maremne samedi 21 février 2026.
Tarif : 15 – 15 – 20 EUR
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
2026-02-21
Un rendez-vous culturel à ne pas manquer ! Une comédie piquante et irrésistible !
La commune accueille la pièce L’Emmerdante, une comédie interprétée par Clara Thébault et Jean-Christophe Barc, saluée par la presse et le public lors du Festival Off d’Avignon. .
Foyer Rural 19 Route de Bayonne Bénesse-Maremne 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine
English : Théâtre l’Emmerdante
A cultural event not to be missed! A spicy, irresistible comedy!
