Théâtre l’Emmerdante Foyer Rural Bénesse-Maremne

Théâtre l’Emmerdante

Foyer Rural 19 Route de Bayonne Bénesse-Maremne Landes

Tarif : 15 – 15 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Un rendez-vous culturel à ne pas manquer ! Une comédie piquante et irrésistible !

La commune accueille la pièce L’Emmerdante, une comédie interprétée par Clara Thébault et Jean-Christophe Barc, saluée par la presse et le public lors du Festival Off d’Avignon. .

Foyer Rural 19 Route de Bayonne Bénesse-Maremne 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine

English : Théâtre l’Emmerdante

A cultural event not to be missed! A spicy, irresistible comedy!

