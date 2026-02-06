Théâtre l’empreinte conférence de Laurent De Wilde Tulle

Théâtre l’empreinte conférence de Laurent De Wilde

8 Quai de la République Tulle Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Conférence de Laurent De Wilde sur l’histoire de la musique électronique, ses pionniers et ses grandes évolutions Histoire des bidouilleurs, d’Edison au modulaire . (histoire, figures clés, vocabulaires, bascule East/West Coast, retour d’expérience)

Autodidacte à l’origine, Laurent se rend à New York en 1983 pour y apprendre le piano jazz. Il y enregistre ses premiers albums comme leader à partir de 1986. Formé au jazz acoustique, il participe à la révolution électronique à partir de l’an 2000 et se produit sous plusieurs formats allant du duo piano-ordinateur au sextet électro avec DJ. Laurent a été nommé Meilleur Espoir, puis Meilleur Musicien aux Victoires du Jazz, Prix Django Reinhardt par l’Académie du Jazz et Grand Prix Sacem pour l’ensemble de son œuvre. .

8 Quai de la République Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 26 09 50 question@dlqc.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

