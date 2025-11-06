Théâtre L’Empreinte Nos règnes

8 Quai de la République Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-06

fin : 2025-11-06

Date(s) :

2025-11-06

Il était une fois nos règnes flottants et instables… Marie-Cerise Bayle pose la question du pouvoir au féminin, dans une fantaisie baroque et magnifiquement acrobatique. Dans les ruines d’un château, une reine en robe à crinoline rêve de reconquérir le pouvoir un trône symboliquement perché en haut d’une pyramide sur roulettes à la paroi glissante et pleine de chausse-trappes. Autour d’elle, un troubadour et un musicien. Des êtres punk et excentriques, un peu bouffons, pas mal clowns, qui sont prêts à toutes les transgressions poétiques. Dans cette fable métaphorique du pouvoir et de quête d’absolu, Marie-Cerise Bayle, acrobate aérienne aguerrie, opte pour un univers baroque et saturé.Les trappes dans le plan incliné, le long ruban rouge sang auquel elle se suspend, autorisent à toutes les contorsions physiques et symboliques. Durée 1 h 40 .

8 Quai de la République Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 22 15 22 billetterie@sn-lempreinte.fr

English : Théâtre L’Empreinte Nos règnes

German : Théâtre L’Empreinte Nos règnes

Italiano :

Espanol : Théâtre L’Empreinte Nos règnes

L’événement Théâtre L’Empreinte Nos règnes Tulle a été mis à jour le 2025-10-23 par Corrèze Tourisme