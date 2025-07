Théatre L’enfant de la haute mer Saint-Lô-d’Ourville Port-Bail-sur-Mer

Théatre L’enfant de la haute mer Saint-Lô-d’Ourville Port-Bail-sur-Mer mardi 29 juillet 2025.

Théatre L’enfant de la haute mer

Saint-Lô-d’Ourville Lieu-dit Le Bourg Port-Bail-sur-Mer Manche

Début : 2025-07-29 20:30:00

fin : 2025-07-29

2025-07-29

Au plus solitaire de l’océan Atlantique, une fillette est prisonnière du temps et de l’unique rue d’une petite ville flottante. À l’approche d’un navire elle disparaît sous les flots.

Un conte fantastique à la frontière de la réalité du rêve et de la mort.

Un spectacle maritime et poétique au gré de textes et de chansons.

Tout public à partir de 10 ans Durée 40 min.

Par la Compagnie « Le Coeur à Barbe ».

Saint-Lô-d’Ourville Lieu-dit Le Bourg Port-Bail-sur-Mer 50580 Manche Normandie +33 7 82 75 44 77 coeurabarbe@gmail.com

English : Théatre L’enfant de la haute mer

In the loneliest part of the Atlantic Ocean, a little girl is a prisoner of time and the only street in a small floating town. When a ship approaches, she disappears beneath the waves.

A fantastic tale on the borderline between reality, dreams and death.

A maritime and poetic show with lyrics and songs.

For all ages 10 and up Duration: 40 min.

By Compagnie « Le Coeur à Barbe ».

German :

An der einsamsten Stelle des Atlantiks ist ein kleines Mädchen in der Zeit und in der einzigen Straße einer kleinen schwimmenden Stadt gefangen. Als sich ein Schiff nähert, verschwindet sie in den Fluten.

Ein fantastisches Märchen an der Grenze zwischen Realität, Traum und Tod.

Ein maritimes und poetisches Spektakel inmitten von Texten und Liedern.

Für alle ab 10 Jahren Dauer: 40 Min.

Von der Compagnie « Le Coeur à Barbe ».

Italiano :

Nella parte più solitaria dell’Oceano Atlantico, una bambina è prigioniera del tempo e l’unica strada di una piccola città galleggiante. Quando una nave si avvicina, la bambina scompare sotto le onde.

Un racconto fantastico al confine tra realtà, sogno e morte.

Uno spettacolo marittimo e poetico con testi e canzoni.

Per tutti a partire dai 10 anni Durata: 40 min.

A cura della Compagnia « Le Coeur à Barbe ».

Espanol :

En la parte más solitaria del océano Atlántico, una niña es prisionera del tiempo y la única calle de un pequeño pueblo flotante. Cuando un barco se acerca, ella desaparece bajo las olas.

Un cuento fantástico en la frontera entre la realidad, los sueños y la muerte.

Un espectáculo marítimo y poético con letras y canciones.

Para todos los públicos a partir de 10 años Duración: 40 min.

Por la Compañía « Le Coeur à Barbe ».

