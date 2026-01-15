Théâtre L’enseignement de l’ignorance Nouzonville

Théâtre L’enseignement de l’ignorance

Et si l’école ne servait plus à enseigner une certaine forme d’intelligence critique mais seulement à former des ignorants ? C’est le constat que fait ce spectacle dérangeant qui nous parleà la fois de la domination du capitalisme et de l’abrutissement conscient des masses grâce au tittytainment , un mélange entre divertissement et assouvissement des besoins primaires.Que peut faire l’esprit critique si l’abrutissement devient rentable ? Ce spectacle pose la question de la place du capitalisme dans l’intimité de nos intelligences. Imaginez un monde où l’élite dominante, tout en prétendant combattre l’Ignorance, ferait en réalité tout pour la propager. Dans ce monde, la culture servirait à étouffer dans l’œuf l’idée même de révolte collective. Ce serait le monde de l’Enseignement de l’Ignorance. Ce monde, c’est le nôtre.Billetterie

6, boulevard Jean-Baptiste Clément Nouzonville 08700 Ardennes Grand Est +33 3 24 37 37 49

What if school no longer served to teach a certain form of critical intelligence, but only to train the ignorant? This is the conclusion drawn by this disturbing show, which addresses both the domination of capitalism and the conscious dumbing-down of the masses through tittytainment , a mixture of entertainment and the satisfaction of basic needs. What use is critical thinking if dumbing-down becomes profitable? This show raises the question of capitalism?s place in the intimacy of our intelligence. Imagine a world where the dominant elite, while claiming to fight Ignorance, actually does everything in its power to propagate it. In such a world, culture would serve to nip in the bud the very idea of collective revolt. This would be the world of the Teaching of Ignorance. This is our world

