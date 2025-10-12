Théâtre L’Envie D’Enfer On croit qu’on vole Azay-le-Brûlé
Théâtre L’Envie D’Enfer On croit qu’on vole Azay-le-Brûlé dimanche 12 octobre 2025.
Théâtre L’Envie D’Enfer On croit qu’on vole
Salle Le Prieuré Azay-le-Brûlé Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-12
fin : 2025-10-12
Date(s) :
2025-10-12
Dimanche 12 octobre à 15 heures Salle du Prieuré à la Mairie
Entré libre consentie au chapeau
’
Thriller psychologique de Natacha Astuto
Page Facebook: @TheatreLenviedEnfer
Contacts lenviedenfer@orange.fr 06.03.12.46.50 .
Salle Le Prieuré Azay-le-Brûlé 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 12 46 50 lenviedenfer@orange.fr
English : Théâtre L’Envie D’Enfer On croit qu’on vole
German : Théâtre L’Envie D’Enfer On croit qu’on vole
Italiano :
Espanol : Théâtre L’Envie D’Enfer On croit qu’on vole
L’événement Théâtre L’Envie D’Enfer On croit qu’on vole Azay-le-Brûlé a été mis à jour le 2025-10-04 par OT Haut Val De Sèvre