Informations pratiques

Langrolay-sur-Rance

Théâtre L’envie

Salle polyvalente Langrolay-sur-Rance Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-03 20:30:00

fin : 2027-04-03 21:40:00

Date(s) :

2027-04-03

L’envie

Compagnie Le Grand Ô

Cirque, danse, musique et théâtre… L’envie bouscule et caresse ! Bienvenue au coin du feu, avec un bon thé à la menthe, pour une veillée douce, engagée et bienheureuse. Une expérience à la fois intime et collective, où l’on réfléchit, où l’on rit et où on n’oublie jamais de rêver. Ici, pas de tribune on vous invite dans un espace chaleureux où corps et idées se sentent libres de s’exprimer. Une expérience à la fois intime et collective, où l’on réfléchit, où l’on rit et on n’oublie jamais de rêver. Parce que la démocratie, ça se palpe et ça se savoure…

Billetterie à venir .

Salle polyvalente Langrolay-sur-Rance 22490 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 14 27

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L’événement Théâtre L’envie Langrolay-sur-Rance a été mis à jour le 2026-08-21 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme