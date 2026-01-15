Théâtre Léonie est en avance Théâtre du Marais Bas-en-Basset

Théâtre Léonie est en avance

Théâtre du Marais Rue du Marais Bas-en-Basset Haute-Loire

Début : 2026-02-22 15:00:00

fin : 2026-02-22 16:30:00

2026-02-22

Au Théâtre du Marais Léonie est en avance . Interprété par la Cie du BOFADON (le Puy-en-Velay 45ans d’existence). Mise en scène Lionel CHABAT. Sans réservation. Entré sur participation libre.

Théâtre du Marais Rue du Marais Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44

English :

At the Théâtre du Marais Léonie est en avance . Performed by the Cie du BOFADON (Le Puy-en-Velay 45 years old). Directed by Lionel CHABAT. No reservation required. Admission free.

