Théâtre Léonie est en avance (Vaudeville de Georges Feydeau) MJC Espaly-Saint-Marcel

Théâtre Léonie est en avance (Vaudeville de Georges Feydeau)

MJC 23/25 Avenue de la Mairie Espaly-Saint-Marcel Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

– 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minima sociaux

Date et horaire :

Début : 2025-11-14 19:30:00

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Léonie va accoucher ! Elle est en avance…

Un enfant, au bout de huit mois de mariage !

C’est une grande nouvelle, mais qui n’est pas du goût de tout le monde qu’est-ce qu’il va penser, le Monde ?

MJC 23/25 Avenue de la Mairie Espaly-Saint-Marcel 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 05 20 09 agnes-mjc@orange.fr

English :

Léonie is about to give birth! She’s ahead of schedule?

A child, after eight months of marriage!

It’s great news, but not to everyone’s taste: what will Le Monde think?

German :

Leonie steht kurz vor der Entbindung! Ist sie zu früh dran?

Ein Kind, nach acht Monaten Ehe!

Das ist eine tolle Nachricht, die aber nicht allen gefällt: Was wird die Welt denken?

Italiano :

Léonie sta per partorire! È in anticipo sui tempi?

Un figlio, dopo otto mesi di matrimonio!

È una bella notizia, ma non piace a tutti: cosa penserà Le Monde?

Espanol :

¡Léonie está a punto de dar a luz! ¿Se ha adelantado?

Un niño, ¡después de ocho meses de matrimonio!

Es una gran noticia, pero no del gusto de todos: ¿qué pensará Le Monde?

