Théâtre Léonie est en avance (Vaudeville de Georges Feydeau) MJC Espaly-Saint-Marcel

Théâtre Léonie est en avance (Vaudeville de Georges Feydeau)
MJC 23/25 Avenue de la Mairie Espaly-Saint-Marcel Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
– 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minima sociaux
Début : 2025-11-14 19:30:00
fin : 2025-11-14
Léonie va accoucher ! Elle est en avance…
Un enfant, au bout de huit mois de mariage !
C’est une grande nouvelle, mais qui n’est pas du goût de tout le monde qu’est-ce qu’il va penser, le Monde ?
MJC 23/25 Avenue de la Mairie Espaly-Saint-Marcel 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 05 20 09 agnes-mjc@orange.fr
English :
Léonie is about to give birth! She’s ahead of schedule?
A child, after eight months of marriage!
It’s great news, but not to everyone’s taste: what will Le Monde think?
German :
Leonie steht kurz vor der Entbindung! Ist sie zu früh dran?
Ein Kind, nach acht Monaten Ehe!
Das ist eine tolle Nachricht, die aber nicht allen gefällt: Was wird die Welt denken?
Italiano :
Léonie sta per partorire! È in anticipo sui tempi?
Un figlio, dopo otto mesi di matrimonio!
È una bella notizia, ma non piace a tutti: cosa penserà Le Monde?
Espanol :
¡Léonie está a punto de dar a luz! ¿Se ha adelantado?
Un niño, ¡después de ocho meses de matrimonio!
Es una gran noticia, pero no del gusto de todos: ¿qué pensará Le Monde?
