Théâtre – LEPERE : combat(s) choisi(s) Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Rennes Mardi 2 décembre, 20h00 Ille-et-Vilaine

LEPERE : combat(s) choisi(s) est un seul-en-scène qui questionne l’héritage père/fils à travers les icônes masculines de la pop culture.

**Un spectacle de la compagnie Mordre ta joue.**

Dans la pénombre d’une chambre, un fils convoque les pères qui l’ont fait grandir.

De David Bowie en passant par Claude François et Joe Frazier, sa chambre d’adolescent prend alors l’allure d’un album de famille épileptique, où les fantasmes s’incarnent dans toute leur tendresse et leurs violences. Un lieu où l’on déclare aussi bien son amour que la guerre aux icônes qui nous habitent.

Jonglant entre incarnations de stars, archives télévisuelles, journal intime et transformation drag queen, LEPERE : combat(s) choisi(s) est une plongée, entre vies réelles et vies fantasmées, dans l’enfance, dans l’adolescence, pour mieux poser le doigt sur les modes de transmission de la masculinité et ses échappées possibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-02T20:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-02T21:00:00.000+01:00

Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Place du recteur Henri Le Moal, 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

