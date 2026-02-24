Théâtre Les 2 timides Le Poulailler Le Havre

Théâtre Les 2 timides

Recette des deux timides

Prenez un bon morceau d’amoureux transi et maladroit

Ajoutez une tranche de père de famille timoré

Une dose de fille qui ne s’en laisse conter

Une pincée de femme de chambre déjantée

Napper le tout d’un margoulin qui s’incruste

Bien mélanger

Laisser mijoter

Servir chaud

Et consommer un vaudeville décalé

Une pièce de Eugène Labiche

Réservation obligatoire .

Le Poulailler 7 Rue du Général Sarrail Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 43 32 10 contact@lepoulailler-lehavre.fr

